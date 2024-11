Il cessate il fuoco eviterà l'attacco dell'Iran contro Israele e l'escalation del conflitto. Lo ha detto Joe Biden parlando con i giornalisti a New Orleans. «Sta diventando più difficile» raggiungere l'accordo per il cessate il fuoco, ha aggiunto Biden «ma non mi arrendo». «Vedremo cosa farà l'Iran. Vedremo cosa succede», ha aggiunto il presidente.

Gli Stati Uniti hanno approvato un ulteriore pacchetto di aiuti ad Israele per acquistare armi Usa per 20 miliardi. Lo annuncia il dipartimento di Stato. In particolare si tratta di Jet F15 e 30.000 munizioni per i carri armati. Le vendite «miglioreranno la capacità di Israele di far fronte alle minacce attuali e future».

Il movimento palestinese Hamas non parteciperà ai negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, previsti per giovedì. Lo ha detto a Ria Novosti il rappresentante del movimento palestinese in Libano, Ahmed Abdel Hadi. «Non parteciperemo ai colloqui previsti giovedì», ha detto a nome di Hamas. aggiungendo che il movimento ha chiesto ai mediatori (Egitto, Qatar e Usa) di presentare un piano per attuare quanto concordato in precedenza, sulla base di quanto proposto da Joe Biden e della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, invece di tenere un nuovo round di negoziati.

Secondo un'inchiesta di Haaretz unità dell'esercito israeliano a Gaza hanno utilizzato palestinesi scelti a caso per usarli come scudi umani per i soldati durante le operazioni, come l'ispezione di tunnel. Il media israeliano ha ottenuto informazioni da soldati e comandanti. E sembrerebbe che perfino l'ufficio del capo di stato maggiore sia a conoscenza del fatto che i soldati scelgano cittadini di Gaza per le missioni. «Gli ordini proibiscono l'uso di civili di Gaza per missioni che mettono deliberatamente a rischio le loro vite. Le accuse sono state inoltrate alle autorità per la revisione», il commento di un portavoce dell'Idf.