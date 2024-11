Aerei militari americani hanno attaccato in Siria due posizioni di gruppi di miliziani sostenuti dall'Iran, che in precedenza avevano colpito truppe americane sia in Siria che in Iraq dopo il blitz di Hamas in Israele del 7 ottobre.

Lo annuncia il Pentagono in un comunicato, secondo cui ci sono stati almeno 12 attacchi contro basi americane in Iraq e 4 attacchi in Siria dal 17 ottobre. Ventuno militari statunitensi sono rimasti feriti in due attacchi con droni, uno contro la base di al-Asad in Iraq e l'altro contro la guarnigione di al-Tanf in Siria.