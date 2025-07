Saranno istituiti «corridoi umanitari» per garantire la circolazione in sicurezza dei convogli delle Nazioni Unite. Camion di aiuti in movimento dall'Egitto per raggiungere la Striscia

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato stanotte di aver paracadutato aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza.

«Il lancio, effettuato in coordinamento con le organizzazioni

internazionali e guidato» dal Coordinamento delle attività governative nei territori, ha incluso «sette pacchi di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola», si legge in un comunicato pubblicato dalle Idf su Telegram.

L'esercito israeliano ha annunciato una «pausa tattica» delle sue operazioni nella Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nel territorio.

La «pausa tattica» sarà in vigore a livello locale «ogni giorno fino a nuovo avviso»: lo ha reso noto l'Idf su Telegram. «La pausa avrà inizio nelle aree in cui l'Idf non è operativa: Al-Mawasi, Deir al-Balah e Gaza City, ogni giorno fino a nuovo avviso», si legge in un comunicato stampa.

Camion di aiuti umanitari hanno iniziato a muoversi dall'Egitto versola Striscia di Gaza, riportano i media locali. Israele ha affermato che da oggi saranno istituiti «corridoi umanitari» per garantire la circolazione in sicurezza dei convogli delle Nazioni Unite che consegnano aiuti alla popolazione dell'enclave palestinese e che saranno implementate «pause umanitarie» nelle aree densamente popolate.