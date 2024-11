Il volo charter da Beirut organizzato con il sostegno del Ministero degli Affari esteri che ha consentito il rientro in Italia di 178 connazionali, inclusi cinque bambini, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino.



A bordo dell'aereo anche quattro cittadini finlandesi. I passeggeri che sono sbarcati in aerostazione romana intorno all'1.40 hanno riabbracciato i popri cari dopo settimane di paure e tensioni.