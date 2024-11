Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco colpirà il territorio di Israele. Durante un attacco israeliano è stato ucciso il capo della polizia del campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono funzionari sanitari palestinesi citati da Al Jazeera. La vittima è Rudwan Rudwan, che - secondo Hamas - era anche incaricato di supervisionare la protezione dei convogli umanitari nelle aree settentrionali di Gaza.

Gli Stati Uniti limitano i movimenti dei diplomatici in Israele

Gli Stati Uniti hanno annunciato la restrizione dei movimenti del proprio personale diplomatico in Israele per motivi di sicurezza, in seguito ai timori di rappresaglie iraniane per un attacco attribuito a Israele in Siria. Secondo un avviso pubblicato dall'ambasciata statunitense a Gerusalemme, «come misura precauzionale, i dipendenti del governo statunitense e i loro familiari non sono autorizzati a viaggiare al di fuori delle aree di Tel Aviv, Gerusalemme e Beersheva fino a nuovo avviso». Il personale governativo statunitense è tuttavia autorizzato «a transitare tra queste tre aree per viaggi personali».

L'ambasciata non ha fornito alcuna spiegazione per questo avviso, che arriva a più di sei mesi dall'inizio della guerra a Gaza tra Israele e Hamas palestinese, ma ha sottolineato che «il contesto di sicurezza rimane complesso e può cambiare rapidamente a seconda della situazione politica e degli eventi recenti».