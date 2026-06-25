Italia e Francia rilanciano la cooperazione bilaterale con un nuovo vertice intergovernativo ad Antibes, il primo dopo la firma del Trattato del Quirinale del 2021 . Al centro dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron i principali dossier strategici, dalla difesa allo spazio, dall'energia ai trasporti, fino alle infrastrutture e alla cooperazione transfrontaliera.

L'obiettivo del summit, spiegano fonti dell'Eliseo, è quello di «tornare alla realtà concreta dei fondamentali» delle relazioni tra i due Paesi, rafforzando la collaborazione in settori ritenuti strategici per entrambe le economie.

Il faccia a faccia tra Meloni e Macron arriva a quasi un anno dal precedente incontro di Roma e dopo una fase caratterizzata da tensioni diplomatiche tra Parigi e Roma. Secondo l'Eliseo, Italia e Francia restano «partner europei che condividono un confine e un rapporto stretto di cooperazione», con interessi comuni nell'Unione europea e nell'Eurozona.

Al vertice partecipano otto ministri per ciascun Governo. Tra gli accordi attesi figurano una road map sulla cooperazione nella difesa per il periodo 2026-2031, una dichiarazione d'intenti sul progetto spaziale Bromo, che coinvolge Leonardo, Airbus e Thales, un'intesa sul nucleare civile con particolare riferimento ai mini reattori modulari, un memorandum a tutela delle denominazioni di origine e accordi sui collegamenti infrastrutturali, dalla linea ferroviaria Torino-Lione ai collegamenti Marsiglia-Genova, fino ai tunnel del Frejus e del Colle di Tenda.

A margine del vertice è in programma anche il Business Forum franco-italiano a Le Cannet, oltre alla visita dei due leader allo stabilimento Thales Alenia Space di Cannes e al Museo Picasso di Antibes.

Nel corso del confronto è previsto anche un punto sui principali dossier internazionali, dal sostegno all'Ucraina alla situazione in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz, fino al futuro della missione Unifil in Libano e alle prospettive del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034, temi sui quali Parigi e Roma puntano a consolidare le rispettive convergenze.