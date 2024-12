La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in visita alla Base aerea italiana di Siauliai in Lituania, sede del Contingente italiano impegato nella missione Nato Baltic Air Policing. Dalla Base ha rivolto un messaggio augurale a tutti 7000 militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, che erano collegati in videoconferenza, e ai 2000 soldati italiani impegnati nella missione nazionale Strade Sicure.

«Tanti si riempiono la bocca della parola pace, ma va protetta ogni giorno» dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel discorso di saluto ai militari italiani della Base aerea di Siauliai, in Lituania, il Contingente italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing.

«Non vedrete i vostri figli che scartano i regali a Natale, ma l’Italia anche per questo vi è riconoscente e sono sicura che anche i vostri figli sapranno essere adeguatamente fieri di voi come lo è l’Italia intera» – ha detto la premier e alla fine non riesce a trattenere le lacrime: «E alla fine, pure oggi…» scherza Meloni. Continua a leggere su LaCapitale.it