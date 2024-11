«Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario. Per questo l'auspicio è che nel Consiglio Europeo sull'energia di domani, prevalga l'interesse comune e non quello particolare di qualche Stato membro». Lo afferma, in una nota, la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

La crisi energetica rappresenta un «tema di vitale importanza per l'Italia», sottolinea la Meloni, e «confido nella compattezza di tutte le forze politiche». Quello sul tema della crisi energetica «è un appello all'unità. Mi pare che sia una questione che va affrontata tutti insieme».

Sul piano dell'unità, a livello interno, si sente garantita? «Mi sento garantita», risponde ai cronisti a proposito dell'appello all'unità da lei rivolto a tutte le forze politiche per quanto riguarda la crisi energetica. In queste ore il presidente di Fdi Giorgia Meloni, riferiscono fonti di Fratelli d'Italia, «è al lavoro per approfondire i dossier più urgenti dell'agenda politica a partire dal caro energia e dalle imminenti scadenze economiche».