«Vi leggo e vi sono grata» è il messaggio che dopo giorni di silenzio si legge sul profilo X – vecchio twitter – di Chiara Ferragni e che fa ben sperare sulle condizioni del marito Fedez. Il rapper impegnato come giudice nell’ultima edizione di X Factor continua a far parlare di sé, questa volta non per la sua musica, né tantomeno per le numerose polemiche in cui si trova coinvolto spesso insieme alla moglie.

In questi giorni a far notizia è purtroppo il suo stato di salute fortemente compromesso dal marzo 2022, quando gli è stata diagnosticata una rara forma di tumore al pancreas, che gli è costato un intervento di 6 ore. Dopo la lunga convalescenza sembrava tutto superato, invece la scoperta di due ulcere e le conseguenti trasfusioni che si sono rese necessarie dopo un nuovo ricovero d’urgenza, hanno riportato lui e l’intera sua famiglia a rivivere il calvario.

I familiari e il personale ospedaliero mantengono il massimo riserbo sulle condizioni del noto paziente, ma il silenzio sui social, dove il cantante e la moglie contano milioni di follower, hanno fatto preoccupare i fan e non solo. Negli ultimi giorni Fedez era tornato alla ribalta dei giornali per un’altra questione: la sua possibile ospitata a “Belve”, il noto programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, in onda ogni martedì su Rai2. Il rapper di “Comunisti col rolex”, infatti, sarebbe dovuto essere tra gli ospiti della nuova edizione; tuttavia la sua presenza prima confermata è stata subito dopo bloccata dai vertici Rai per “scelte editoriali”. La scarna motivazione data dai vertici di Viale Mazzini ha creato un forte malcontento tra i fan dell’artista che ricordano le accuse di censura che lo stesso cantante aveva mosso nel 2021, dal palco del Primo maggio, proprio nei confronti dei vertici Rai. I rapporti già incrinati sono poi andati in frantumi lo scorso febbraio quando, durante il Festival di Sanremo, il cantante ha interpretato un rap con due esponenti del Governo nel mirino.

Il prolungamento del ricovero dell’artista mette in allerta anche gli autori di X factor, il noto talent di cui Fedez è giudice insieme ad Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico. Poche e incerte le informazioni riguardo un possibile ritorno di Fedez, come poche e incerte le informazioni su un ipotetico sostituto dell’artista, tra i nomi papabili l’amico J-Ax e Annalisa. Gli autori di X Factor hanno ancora un po’ di tempo, considerando che le puntate della prima fase del talent, in onda fino al prossimo 26 ottobre, sono registrate, in questo caso il problema maggiore lo hanno i ragazzi della squadra di Fedez che di colpo si sono trovati senza una guida.