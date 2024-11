A bordo 230 persone di cui 57 bambini. Verranno prima di tutto sottoposti a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo

La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, di cui 57 bambini è arrivata questa mattina nel porto di Tolone alle 8:42, scortata da navi francesi e da un elicottero. Si trova nella zona militare, inaccessibile anche ai giornalisti.

La nave rossa di SOS Méditerranée è ormai nella base navale militare di Tolone, (sud est della Francia) secondo le immagini trasmesse in diretta dalle tv francesi.

I migranti verranno sottoposti prima di tutto a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo. Secondo il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, un'ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere affidati alla Germania, che si è accordata con la Francia per farsene carico.

I passeggeri hanno cominciato a sbarcare dalla nave Ocean Viking. Lo ha annunciato il prefetto della regione del Var, Evence Richard, in una conferenza stampa nel porto di Tolone. Il prefetto ha aggiunto che i servizi delle dogane procederanno ora alla notificazione ai passeggeri del loro trasferimento in zona d'attesa, dove saranno verificate le loro condizioni di salute. La «zona d'attesa» dove saranno accolti i migranti si trova vicino a Hyères, «precisamente nella penisola di Giens», ha detto.