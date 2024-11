«In termini assolutamente spanno metrici dico che per far fronte all’attuale situazione degli sbarchi, e quindi anche per finanziare il sistema dell'accoglienza, i comuni avrebbero bisogno di risorse aggiuntive quantificabili tra i 500 e i 600 milioni, che possono arrivare anche a oltre il miliardo di euro nel caso in cui il quadro degli arrivi dovesse ulteriormente peggiorare».

Lo afferma il sindaco di Prato e delegato Anci all'immigrazione Matteo Biffoni.

«Per quanto riguarda l'aumento degli sbarchi – ha continuato Biffoni - noi chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto: cioè più posti del Sistema accoglienza e integrazione, una organizzazione diffusa dell'accoglienza, un numero quanto più ridotto possibile dei Centri per l'accoglienza e soprattutto un'attenzione particolare ai minori stranieri non accompagnati, il cui numero è aumentato tantissimo, e la cui gestione, costosa e delicata, è sotto la competenza dei comuni».