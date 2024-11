Rischia di aggravarsi la posizione dei due medici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni deceduta nel corso di un intervento parziale al naso in un centro medico di Roma.

Per i due potrebbero scattare altre accuse, anche profili amministrativi, relativi alla struttura dove è avvenuto il fatto e alle procedure utilizzate per effettuare l'intervento. Nel quesito redatto nell'ambito dell'esame autoptico, che verrà effettuato domani al Policlinico di Tor Vergata, il titolare del fascicolo chiede di appurare, oltre alle cause della morte, anche se i sanitari abbiano seguito procedure e le linee guida o in alternativa le «buone pratiche» per quel tipo di intervento e, soprattutto, se la struttura fosse munita delle attrezzature idonee in caso di emergenze. Risposte che arriveranno dagli accertamenti dei carabinieri del Nas.

In base a quanto si apprende la ragazza, che desiderava correggere un «inestetismo della punta del naso», era in attesa dell'intervento da alcuni mesi dopo avere effettuato la prenotazione in estate. Secondo il racconto fornito dal fidanzato agli inquirenti la mattina del 4 novembre, prima di sottoporsi all'intervento, aveva mangiato mezzo panino e bevuto una bevanda analcolica.

Sempre sul fronte delle indagini chi indaga vuole chiarire perché all'interno del centro medico non ci fosse alcun tipo di documento di nessun paziente, neanche le attestazioni del consenso informato.