James Watson, il premio Nobel che ha partecipato alla scoperta della struttura del Dna, è morto a 97 anni. Lo riporta il New York Times.

Watson è deceduto in un hospice nello stato di New York, dove era stato trasferito la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale per un'infezione.

Nato a Chicago il 6 aprile 1928, è stato un biologo, genetista e biochimico. Assieme a Francis Crick e Maurice Wilkins ricevette il premio Nobel per la medicina nel 1962 per le scoperte sulla struttura molecolare degli acidi nucleici e il loro significato nel meccanismo di trasferimento dell'informazione genica negli organismi viventi.