Libero De Rienzo è morto a 44 anni. L'attore napoletano è stato trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma, intorno alle 21 di ieri. A dare l'allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. In base alle informazioni, il decesso è stato causato da un infarto.

De Rienzo aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Nel film Fortpàsc di Marco Risi, aveva interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Quindi, altre tappe fondamentali della carriera, 'Smetto quando voglio' (2014) e nel 2019 il film 'A Tor Bella Monaca non piove mai'. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, da cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni

«La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole», dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini. «Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006 -aggiunge-. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi piccoli figli, alla moglie e a tutte le persone che lo hanno amato, stimato e apprezzato».

Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, esprime «profondo cordoglio per la prematura fine terrena di Libero De Rienzo, attore e artista napoletano di grandissimo valore. Conoscevo bene Libero, del quale sono un grande estimatore non solo per le sue indiscusse qualità professionali ed artistiche, ma per la sua umanità, radicata cultura e forte impegno sociale e civile. Libero viveva a Roma, ma amava Napoli profondamente».