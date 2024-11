Mondo accademico in lutto. È morto nella serata di ieri, Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che le circostanze della morte «sono in corso di accertamento». Secondo quanto è stato riscostruito dai carabinieri, intervenuti su posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Franco Anelli, si sarebbe suicidato buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l'intervento di terze persone. Il giurista è stato trovato nel cortile del palazzo in cui abitava in centro a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno potuto solo dichiarare il decesso.

Chi era Franco Anelli

Laureatosi in Giurisprudenza nella Sede di Milano, dopo il dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Anelli era diventato professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma nel 1996. È ritornato poi in Università Cattolica nel 1997, come ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza. Nel 2022 Papa Francesco lo aveva nominato consultore della Congregazione per l'educazione cattolica permettendogli così di diventare uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal Santo Padre.

Il cordoglio dell’Ateneo

«Con profonda costernazione - si sottolinea in una nota dell'ateneo - la comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari».