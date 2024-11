Le proposte di pace di alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare. A riferirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia di stampa Tass durante il Forum economico che si sta svolgendo a San Pietroburgo.

«Certo che ci sono», ha risposto la portavoce rispondendo alla domanda sulla possibilità di idee concrete sulle proposte di pace.

«Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, tutti gli Stati e le figure pubbliche, perché molte proposte sono state presentate personalmente da personaggi pubblici internazionali - ha aggiunto -. Siamo grati a tutti quelli che stanno parlando della pace, che stanno facendo proposte e che si stanno rendendo disponibili per questo».

Putin attacca Zelensky: «È un disonore per gli ebrei»

«La controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo», sostiene il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al forum economico di San Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. «Le forze di Kiev in questo momento attaccano in alcune aree, hanno perso diversi carri armati, i combattimenti continuano ma non hanno alcuna possibilità», ha aggiunto come riporta Tass.

«I cambiamenti mondiali in tutte le sfere non sono temporanei, ma cardinali, profondi e irreversibili». «La Russia è obbligata ad aumentare la spesa per la difesa per garantire la sicurezza del paese», ha detto ancora.

«La Russia sarà sempre parte dell'economia mondiale» nonostante le sanzioni, ha detto ancora Putin parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

«Ho amici ebrei che mi dicono che Zelensky non è un ebreo, ma un disonore per gli ebrei», ha detto ancora Putin. «La Nato viene trascinata nella guerra in Ucraina».