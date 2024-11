L'imbarcazione partita da Capri, avrebbe sbattuto contro la struttura durante le operazioni di ormeggio, forse per un incidente tecnico o una folata di vento. Nessuna delle persone coinvolte è in codice rosso

Sono una trentina, nessuno in codice rosso, tutti in codice giallo o verde, i feriti nell'incidente verificatosi nel porto di Napoli dove la nave Isola di Procida della Caremar in arrivo da Capri ha urtato contro una banchina al Molo Beverello. A bordo c'erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri.

Diversi feriti sono attualmente assistiti dal 118, qualcuno è stato trasportato negli ospedali più vicini. Al momento dell'impatto, all'arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell'impatto violento. Alla compagnia di navigazione affermano che l'impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico.

La compagnia sta attivando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente. Attualmente a bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, ci sono gli uomini della Capitaneria e la Polizia di Stato.