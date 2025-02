La notte scorsa è trascorsa bene per il Santo Padre, che ha potuto riposare e dormire serenamente. A comunicarlo è stata la sala stampa vaticana, che ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

Il Pontefice, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, rimane in condizioni critiche. Sottoposto a ossigenoterapia, è risultato affetto da anemia e piastrinopenia mentre gli ultimi esami hanno evidenziato anche una lieve insufficienza renale.

Attualmente il Papa sta seguendo un programma di recupero e riposo, come raccomandato dai medici che continuano a mantenere riservata la prognosi.

I fedeli di tutto il mondo sono in questo momento uniti in preghiera perché possa superare questo periodo difficile e tornare al suo posto in Vaticano.