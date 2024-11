La vittima ha 52 anni, il cadavere è stato ritrovato da un condomino in uno stabile nel quartiere Trionfale. Si segue la pista passionale, l'ex compagno non si trova

Un vicino di casa ha trovato il corpo nel condominio e ha chiamato il 112. É successo oggi alle 17.

I poliziotti della squadra mobile di Roma sono arrivati sul posto, nel palazzo in via Giuseppe Allievo a Primavalle, in zona Trionfale e hanno trovato la vittima con ferite da armi da taglio sull'addome.

Rossella Nappini, un'infermiera di 52 anni, è stata uccisa a coltellate.

Prima dell'omicidio alcuni inquilini dell'edificio dove è stato ritrovato il corpo avevano sentito gridare una donna che chiedeva aiuto.

A Primavalle ci sono le volanti della questura di Roma, sezione omicidi, squadra mobile e la scientifica. Secondo le prime informazioni la vittima era un’operatrice sanitaria che lavorava in un ospedale della zona e viveva insieme alla madre anziana nel palazzo in cui è stata trovata morta.

Si segue anche la pista passionale. Tra le tracce, infatti, c’è quella che porterebbe all’ex compagno della donna, attualmente irreperibile.