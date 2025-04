La Procura Federale di Bologna richiede la pena a vita per padre, madre, zio e due cugini. La pg Marzocchi: «Saman vittima di una condanna a morte decisa dalla sua stessa famiglia»

La Procura generale di Bologna chiede l'ergastolo per tutti e cinque i familiari imputati per l'omicidio di Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini.

Concludendo la requisitoria nel processo d'appello la pg Silvia Marzocchi ha chiesto alla Corte una sentenza "che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana e barbara, compiuta in esecuzione di una condanna a morte da parte di tutta la famiglia".