Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il cordoglio per le cinque vittime sul lavoro in un incidente a Brandizzo, durante un convegno sulla figura di Altiero Spinelli a Torre Pellice nel torinese. I cinque sono stati travolti sulla linea Torino-Milano da un treno, con loro c'erano altri due colleghi sfiorati dal convoglio e rimasti miracolosamente illesi.

«Morire sul lavoro – ha detto il capo dello Stato – è un oltraggio al valore della convivenza. Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte». Mattarella ha poi aggiunto: «Grazie sindaco per questa iniziativa che richiama quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza».