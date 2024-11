Era in avanzato stato di decomposizione. L'arto trasferito a medicina legale per le indagini

Un piede umano è stato trovato sulla spiaggia, in avanzato stato di decomposizione. L'arto, perfettamente asciutto, era all'interno di un calzino. La macabra scoperta sulla spiaggia del Gombo, a San Rossore, nelle vicinanze della base degli incursori dei paracadutisti a Pisa.

Dopo il ritrovamento, sul posto è intervenuta la polizia scientifica e la squadra mobile. L'arto è stato trasferito all'istituto di medicina legale per sottoporlo ad esami scientifici. Sono in corso le indagini per accertare a chi appartenga il piede e come sia potuto finire sulla spiaggia.