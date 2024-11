L'annuncio dell’Academy of motion picture arts and sciences: la cerimonia si svolgerà il 9 febbraio al Dolby Theater di Los Angeles

Conto alla rovescia per la notte degli Oscar, quattro i film ad aver ottenuto più candidature: “Joker” di Todd Phillips, “C'era una volta a... Hollywood” di Quentin Tarantino, “The Irishman” di Martin Scorsese e “1917” di Sam Mendes (tutti con dieci candidature tranne Joker che ne ha ottenute undici).

Oggi l'Academy Awards di Hollywood ha annunciato in diretta globale i candidati alle statuette che domenica 9 febbraio, giorno della cerimonia, si contenderanno i premi.

Miglior film

Tra le pellicole in lizza per la vittoria finale ci sono, come da pronostico, “Joker” di Todd Phililps. Il film - vincitore del Leone d'oro alla Mostra del cinema di Venezia - ha il numero più alto di nomination, comparendo nella categoria miglior film, miglior attore (Joaquin Phoenix), miglior regina - solo per citare i 'big five', ovvero i cinque riconoscimenti più importanti - e rischia di fare bottino pieno.

Confermano i pronostici le nomination di "The Irishman" di Martin Scorsese, "C'era una volta a... Hollywood" di Quentin Tarantino, "1917" di Sam Mendes e 'Parasite' del regista sudcoreano Bong Joon-ho.

Candidato outsider è invece "Ford vs Ferrari". In lizza anche 'Jojo Rabbit', commedia nera sul nazismo scritta, diretta, co-prodotta e interpretata da Taika Waititi e 'Storia di un matrimonio' con Adam Driver e Scarlett Johannson, dramma sentimentale firmato da Noah Baumbach.

Miglior attore

Inutile sottolineare che il favorito assoluto per la vittoria finale è Joaquin Phoenix con la sua magistrale interpretazione in “Joker”, già premiato ai Golden Globe questa notte dove ha ritirato il Critics Choice Award.

Si giocano il premio di miglior attore Adam Driver ("Storia di un matrimonio"), Leonardo DiCaprio ("C'era una volta a... Hollywood"), Antonio Bandera, già premiato a Cannes per "Dolor y Gloria" di Pedro Almodovar e Jonathan Pryce ("I due Papi").

Miglior attrice

Le nomination come miglior attrice vanno a Charlize Theron con "Bombshell", Scarlett Johanson, moglie in via di separazione in "Un matrimonio" e partner sul set di Adam Driver, Saoirse Ronan ("Piccole donne"), Cynthia Erivo ("Harriet") e Renee Zellweger, Judy Garland nel film "Judy".

Miglior attore non protagonista

Tutto come da pronostico per la categoria miglior attore non protagonista. Le nomination vanno ad Al Pacino e Joe Pesci per "The Irishman", Tom Hanks per "Un amico straordinario", Brad Pitt (vincitore del Golden Globe per "C'era una volta a Hollywood"), Anthony Hopkins per "I due papi".

Miglior attrice non protagonista

In corsa per il premio di miglior attrice non protagonista ci sono Kathy Bathes "Richard Jewell", Laura Dern (già vincitrice del Golden Globe per "Storia di un matrimonio"), Scarlett Johansson ("Jojo Robbie"), Margot Robbie ("Bombshell"), Florence Pugh ("Piccole donne").

L’Italia fuori dagli Oscar

L’Italia era già fuori dai giochi dal momento in cui “Il traditore” di Marco Bellocchio, proposta italiana per l'Oscar dei film stranieri, non è rientrato nella lista finale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences al momento dell’annunciazione delle sue shortlist. Il film con Pierfrancesco Favino nei panni del pentito (e traditore secondo la mafia) Tommaso Buscetta, è rimasto escluso forse solo per pochissimi voti.

Le altre shortlist in corsa per la premiazione

Film d'animazione

Dragon Trainer - Il mondo nascosto

Toy Story 4

Dov'è il mio corpo?

Klaus

Missing Link

Film straniero

Parasite (Corea del Sud)

Dolor y Gloria (Spagna)

Les Misérables (Francia)

Honeyland (Macedonia del Nord)

Corpus Christi (Polonia)

Sceneggiatura originale

C'era una volta... a Hollywood

Storia di un matrimonio

Parasite

Cena con delitto - Knives Out

1917

Sceneggiatura non originale

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

The Irishman

I due papi

Cortometraggio animato

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to skateboard in a warzone

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Cortometraggio

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Widow

Saria

A Sister

Colonna sonora

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Canzone originale

I can't let you throw yourself Away - Toy Story 4

I'm standing with you - Atto di fede

Into the unknown - Frozen II - Il segreto di Arendelle

Stand up - Harriet

(I'm gonna) Love me again – Rocketman

Fotografia

1917

C'era una volta... a Hollywood

Joker

The Irishman

The Lighthouse

Effetti speciali

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Trucco e acconciature

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent - Signora del Male

1917

Scenografia

The Irishman

1917

C'era una volta... a Hollywood

Parasite

Jojo Rabbit

Costumi

The Irishman

Joker

Piccole donne

C'era una volta... a Hollywood

Jojo Rabbit

Montaggio

Le Mans '66 - La grande sfida

The Irishman

Parasite

Jojo Rabbit

Joker

Sonoro

1917

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

C'era una volta... a Hollywood

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Montaggio sonoro

1917

Le Mans '66 - La grande sfida

Joker

C'era una volta... a Hollywood

Ad Astra