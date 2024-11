A perdere la vita è stata Selma El Mouakit insieme al piccolo Abd Rahim Gharsallah. Sull'auto erano presenti anche Miriam Janale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni, ricoverate in ospedale

Tutte le persone coinvolte nell'incidente erano a bordo di una Fiat Punto. Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. Sulla vettura c'erano anche Miriam Janale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata . Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. L'Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada, tra le uscite di Altofonte e Giacalone, per consentire alle forze dell'ordine i rilievi di rito.