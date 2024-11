Brividi di freddo e la sensazione di avere braccia e gambe intorpidite. Quando arriva l’ambulanza del 118, la diagnosi parla chiaro: leggero stato di ipotermia. Tutta colpa della classe gelida della scuola elementare Emanuela Loi di Palermo che la bambina di 10 anni, protagonista di questa brutta avventura, frequenta. La piccola, a causa del freddo, ha cominciato a tremare in maniera incontrollabile, tanto da spingere l'insegnante ad allertare i soccorsi.

A quanto pare, il riscaldamento dell’edificio scolastico non funziona da un pezzo a causa di un tubo rotto e, nonostante il problema sia stato più volte segnalato, nessuno è intervenuto a risolverlo. La scuola, anche in questi giorni di freddo gelido, ha continuato a rimanere aperta regolarmente. Dopo l’accaduto, l’assessore comunale all’istruzione Aristide Tamajo ha fatto sapere che nei prossimi giorni inizieranno i lavori per il ripristino dell’impianto di riscaldamento che dovrebbe tornare a funzionare entro la metà della prossima settimana.