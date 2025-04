Fiume di devoti e leader politici per omaggiare la salma del Pontefice. Per i funerali di sabato attese a Roma 250mila persone secondo le stime della Protezione civile

Papa Francesco è morto lunedì 21 aprile, alle 7.35 del mattino, a causa di un ictus. I funerali saranno celebrati sabato 26 aprile alle 10. Ieri la salma del pontefice è stata portata nella basilica di San Pietro per l'ostensione e sono stata più di migliaia i fedeli in fila per l'ultimo saluto a Francesco, tra loro anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Dalle 11.00 di ieri alle 8.30 di questa mattina, 48.600 persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Nella notte, dalle 24.00 alle 5.30, lo hanno salutato in 13mila. Lo rendono noto i media vaticani.

Domani la chiusura della bara

Domani alle 20, il cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Nella bara del Papa sarà messa una borsa con le monete coniate in occasione del suo pontificato e un tubo metallico, il rogito, dove sono raccontati gli eventi più importanti del suo pontificato. Il volto del Papa sarà coperto con un velo.

Sabato i funerali

Sabato a partire dalle 10 si svolgeranno i funerali del Santo Padre. «Ci aspettiamo l'arrivo di 200-250mila persone» ha detto il capo della Protezione Civile Ciciliano in un'intervista all'Adnkronos. «Per i funerali del Papa ci saranno dei maxi schermi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento. Poi man mano che andremo avanti se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri», ha detto dal canto suo il prefetto di Roma Lamberto Giannini.