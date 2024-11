Il Santo padre sta bene, è sveglio e vigile. Lo ha riferito il chirurgo Sergio Alfieri a capo della equipe che è intervenuta per risolvere un laparocele addominale. «Mi ha già fatto la prima battuta» ha detto il chirurgo.

Papa Francesco è stato operato all'addome all'ospedale Gemelli di Roma. «L'intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore», comunica la Sala stampa vaticana. Il pontefice è stato quindi riportato nel suo appartamento al decimo piano del policlinico.

Secondo quanto appreso in precedenza dall'agenzia di stampa Ansa, l'intervento chirurgico - necessario per un laparocele - è avvenuto in anestesia generale per realizzare una laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. A operarlo è l'equipe del professor Sergio Alfieri che lo aveva già operato due anni fa. Le udienze del papa sono state cancellate fino al 18 giugno.