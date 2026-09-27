Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città delle apparizioni mariane.

Il primo appuntamento, alle 9, sarà l'incontro con i vescovi francesi.

Alle 11 la messa all'aperto, nella prateria del santuario. Nel primo pomeriggio, alle 15.30, è in agenda l'incontro con malati, disabili e volontari dell'Accueil Notre-Dame. Alle 16.45 il Pontefice si recherà al monastero del Carmelo per incontrare le suore di clausura. Si terrà invece alle 18 uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia: l'incontro privato tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Si terrà al palazzo vescovile di Lourdes e sarà a porte chiuse. Alla fine della giornata, alle 21, il Papa presenzierà uno dei momenti più importanti della vita del santuario mariano: la processione con le fiaccole accompagnata dalla recita del rosario e da canti religiosi.