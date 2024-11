Caserma degli orrori a Piacenza: tra estorsioni, torture, arresti illegali e spaccio di droga, quella che avrebbe dovuto essere una casa della legalità si è trasformata in un luogo affatto sicuro per i cittadini. È quanto emerso da un’inchiesta senza precedenti condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza. Per la prima volta in Italia, infatti, è stata posta sotto sequestro un’intera caserma. In manette, inoltre, sei carabinieri.

Un’indagine nata dalla segnalazione di un ufficiale dei carabineiri che in passato ha lavorato nella caserma emiliana. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all'estorsione fino alla tortura, commessi a partire dal 2017. Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle 12 di oggi. Sono comunque emersi alcuni episodi inquietanti: pestaggi, appropriazione di droga, creazione di prove false e dunque arresti illegali. Addirittura certificazioni fornite da un carabiniere in modo da permettere a spacciatori piacentini di raggiungere Milano durante il lockdown per rifornirsi di droga.

LEGGI ANCHE:

Carabinieri arrestati, il selfie con gli spacciatori: «Lockdown? Di’ che ti abbiamo già controllato»

Carabinieri arrestati, le intercettazioni: «Come Gomorra, che schiaffoni!»