La Commissione europea ha versato all'Italia la terza rata del Pnrr per un ammontare di 18,5 miliardi di euro. «Il pagamento della terza rata fa seguito alla valutazione positiva della Commissione sul raggiungimento dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano, valutazione poi confermata dagli Stati membri Ue nel Comitato Economico e Finanziario e nel successivo Comitato Rrf», ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

Sarà proprio lui oggi a presiedere la Cabina di regia sul Pnrr che tornerà a riunirsi nella Sala Verde di Palazzo Chigi. All'ordine del giorno - si legge in una nota - la rimodulazione del piano, il monitoraggio degli obiettivi della quinta rata e la verifica in ordine al conseguimento degli obiettivi della quarta rata, che segue la richiesta di pagamento di 16,5 miliardi inviata lo scorso 22 settembre alla Commissione europea.

In particolare, si spiega, le sessioni di lavoro, che si terranno all'indomani del versamento all'Italia della terza rata del Recovery fund pari a 18,5 miliardi di euro, saranno articolate secondo il seguente programma: dalle 9.00 alle 10.00 lo stato di attuazione degli interventi per la riforma della giustizia, anche relativamente alla digitalizzazione dei procedimenti giudiziari; dalle 10.00 alle 11.00 gli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione e delle autorità sanitarie; dalle 11.00 alle 12.30 gli interventi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura; dalle 12.30 alle 13.30 l'esame dello stato di attuazione dei Piani Urbani Integrati; dalle 14.00 alle 15.00 il piano asili nido e scuole materne, il piano nuovi edifici scolastici e la riqualificazione energetica; dalle 15.00 alle 16.00 la verifica dello stato di avanzamento degli interventi di competenza del ministero della Salute.