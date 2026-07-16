La Procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Pene tra gli 11 e i 5 anni per Michele Donferri Mitelli, Paolo Berti e Antonino Galatà

L'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni per il crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. La Procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi.

Condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Spea. Undici anni per Michele Donferri Mitelli (ex numero tre di Aspi): il pm aveva chiesto 15 anni e sei mesi. Condanna a 5 anni e sei mesi per Paolo Berti (ex numero due Aspi), erano stati chiesti 12 anni e sei mesi e, infine, condanna a cinque anni e sei mesi per Antonino Galatà (ex ad di Spea) per il quale il pm aveva chiesto 7 anni.