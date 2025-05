Su X oggi Fratelli d'Italia ha riportato l'immagine di un post su Instagram, da parte di un utente che, si legge, "lavora presso il Miur", in cui si augura "alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola".

«Orrore», il commento di FdI. «Che qualcuno arrivi ad usare parole così terribili nei confronti di una bambina è qualcosa che dovrebbe fare riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro Giorgia Meloni e il suo Governo. Tutto questo, oltreché spaventoso, è inaccettabile», scrive Fratelli d'Italia.

La reazione di Meloni

Sulla vicenda, è intervenuta la stessa premier che sui social ha scritto: «Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro, che racconta un clima malato, un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito, anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore. Ed è contro questo clima violento che la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire. Perché – ha concluso Giorgia Meloni - esistono confini che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza».

Solidarietà anche da Occhiuto

Tante le manifestazioni di solidarietà nei confronti della presidente del Consiglio, da esponenti della maggioranza così come della minoranza. Anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto manifestare la sua vicinanza a Meloni: «Condanna per le parole di inaudita violenza rivolte alla figlia della premier Giorgia Meloni. Colpire una bambina, augurandole morte e sofferenza, è un gesto vile e disumano, che supera ogni limite. Solidarietà e vicinanza al presidente Meloni e alla sua famiglia».

Odio social anche verso le figlie di Piantedosi

Ma l’odio social non si è fermato alla sola Giorgia Meloni: ha colpito anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e in particolare le sue figlie. Commentando il post del titolare del Viminale che stigmatizza l'attacco alla figlia della premier, un utente scrive: "Vedi che anche voi rubate i soldi e il cibo dei nostri figli. Quindi confermo l'augurio, anche ai tuoi", aggiungendo i nomi delle due ragazze.