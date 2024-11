È accaduto in una parrocchia cattolica a Phoenix, in Arizona. Secondo la diocesi i sacramenti somministrati dal sacerdote Andres Arango non sono da ritenersi validi

«Noi ti battezziamo» invece che «Io ti battezzo». Un piccolissimo errore che, ripetuto per circa 26 anni, ha prodotto conseguenze importati in una diocesi cattolica degli Stati Uniti: migliaia di battesimi non sono validi e dovranno essere ripetuti. È accaduto in una parrocchia di Phoenix, in Arizona.

Come riporta il Telegraph, il sacerdote Andres Arango per anni avrebbe celebrato i battesimi con la formula: «Noi ti battezziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo». Avrebbe invece dovuto dire: «Io ti battezzo» e secondo la locale diocesi è un errore di non poco conto. Il vescovo, infatti, in un messaggio ai parrocchiani ha spiegato che «il problema con l'uso del 'Noi' è che non è la comunità che battezza una persona, piuttosto è Cristo, e Lui solo, che presiede tutti i sacramenti, e quindi è Cristo Gesù che battezza». I battesimi celebrati da don Arango con tale formula sono, dunque, da ritenersi invalidati e vanno ripetuti.

Il sacerdote, una volta “scoperto” – a metà 2021 -, ha lasciato il suo incarico. In una lettera ai suoi parrocchiani si è detto «profondamente dispiaciuto» e ha promesso che, seppur non nelle vesti del suo vecchio ruolo, dedicherà tutte le sue energie «a tempo pieno per aiutare a rimediare a questo errore». Intanto, non è chiaro se le migliaia di parrocchiani coinvolti dovranno ripetere oltre al battesimo anche gli altri sacramenti – prima comunione, cresima e matrimonio.