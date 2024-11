La procura sportiva ha chiesto l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini

È in corso l’udienza in cui la Corte d'Appello della Figc sta esaminando la richiesta della Procura federale di revisione della precedente sentenza di proscioglimento per la Juventus e gli altri club in merito a quello che è comunemente definito il “caso plusvalenze”.

Da quanto si apprende il procuratore ha chiesto 9 punti di penalizzazione per il club bianconero e l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 16 mesi per Andrea Agnelli, 12 mesi per Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Maurizio Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Per gli altri club coinvolti le richieste sono le stesse del primo procedimento.

Il procuratore federale ha inoltre chiesto un'ammenda per gli altri club coinvolti, mantenendo immutate, rispetto al primo processo sulle plusvalenze, le richieste per le altre società coinvolte e per i dirigenti deferiti.