Le parole di Niccolò che parla di piccoli passi in avanti fanno ben sperare quanti in queste ore seguono con apprensione le notizie riguardanti le condizioni di salute del campione paralimpico. Ed oggi arriva anche la lettera di papa Francesco

Un messaggio commovente e al contempo pieno di speranza quello lasciato qualche ora fa da Niccolò Zanardi sul suo profilo Instagram. La sua mano che stringe quella del padre Alex adagiata su un letto di ospedale, e sotto una breve frase: «Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti».

Un post che sta facendo il giro del web e sta emozionando quanti in questi giorni seguono con apprensione le notizie riguardanti le condizioni di salute dell'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico. In seguito ad un grave incidente con la sua handbike, Zanardi si trova in ospedale a Siena da venerdì scorso. Ancora in terapia intensiva ed in condizioni critiche, oggi le parole del figlio che parlano di piccoli passi in avanti aprono ad uno spiraglio di luce.

Un pensiero per Zanardi oggi arriva anche da papa Francesco, che gli ha indirizzato una lettera oggi pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. «Carissimo Alessandro - ha inizia cos' Francesco -, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità».

Aggiornamento del 29/06/2020

L'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpicoAlex Zanardi è stato sottoposto a un secondo intervento di neurochirurgia. Lo comunica l'ospedale senese Le Scotte dove il pilota bolognese è ricoverato dal 19 giugno in seguito all'incidente con l'handbike a Pienza.