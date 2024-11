È il risultato ottenuto dall’allevatore Maurizio Paschetta. La gara, andata in scena a Saluzzo, è stata certificata World international champions dal giudice Luigi D’Amico

Per la settima volta Maurizio Paschetta, è campione mondiale di record agricoli. Nei giorni scorsi ha polverizzato il risultato ottenuto dal bulgaro Nikolaj Milanov che a Trojan, nel 1994, in un’ora raccolse 200 lumache. «The Natural Boy», questo il suo soprannome, ha raccolto nello stesso tempo 1086 lumache (oltre 5 volte di più), record mondiale certificato dalla World international champions dal giudice Luigi D’Amico.

Settimo record mondiale

La gara, trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale, si è disputata nell’allevamento ‘Le lumache del Marchesato’ a Saluzzo , Piemonte ed è stata presentata da Davide Bazzichetto: «Ho dato tutto quello che potevo - ha commentato Maurizio Paschetta- è il risultato di un duro lavoro, ma anche di costanza, passione e resistenza». Tante le persone che hanno seguito l’allevatore: «Nella prima mezz’ora ho raccolto vicino alla rete, come una sorta di riscaldamento , gli ultimi 30 minuti più verso la metà del recinto, cosa più difficile perché ho dovuto allungarmi il più possibile senza mai entrare all’interno». Per Paschetta, si tratta del settimo record mondiale. Nel 2012, ha primeggiato nella mungitura mucca a mano; nel 2013, nella pigiatura uva con i piedi; nel 2014, spaccalegna con accetta, nel 2015 balle da fieno su rimorchio, nel 2016 raccolta tartufi con cane su ring e nel 2017, vangatura del terreno a mano.

Per vedere il video pubblicato su Facebook, CLICCA QUI