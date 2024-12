L'«immediato rafforzamento» della vigilanza nelle aree «maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale», dove vengono allestiti «mercatini e fiere natalizie», nonché sui siti che ospitano «eventi di intrattenimento» e gli obiettivi sensibili ed i siti ritenuti a rischio, è stato disposto con una circolare di polizia inviata a prefetture e questure dopo l'attentato di Magdeburgo, a quanto si apprende. Ordinata anche l'immediata implementazione dell'attività informativa, investigativa e di controllo del territorio.

Questa mattina si è riunito al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo con rappresentanti delle forze di polizia e dell'intelligence per valutare i profili di rischio in vista del Giubileo e delle prossime festività. Agli esiti della riunione il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva convocato per questo pomeriggio i vertici degli apparati di sicurezza per fare un punto sulla situazione.