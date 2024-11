Una giovane di 19 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa questa notte in una casa di Costa Volpano, in provincia di Bergamo. È accaduto intorno all'1 di notte, quando è stato lanciato l'allarme. Sul corpo, trovato da un'amica nell'appartamento in cui la vittima viveva, in via Nazionale, ci sarebbero segni di coltellate.

Sull'omicidio indagano i carabinieri di Clusone e quelli del nucleo investigativo di Bergamo, ancora impegnati nei rilievi sul luogo del delitto. Da quanto si apprende le indagini si starebbero concentrando in ambito familiare e su persone vicine alla vittima. Esclusa da subito la rapina finita male.