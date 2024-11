«Giovedì 31 ottobre andrà in onda l'ultima puntata della trasmissione "L'Altra Italia".

Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci". Lo rende noto la Direzione Approfondimento della Rai.

È durata quindi solo cinque puntate l’avventura in Rai dell’ex iena originaria di Reggio Calabria. Tra le cause del flop, gli ascolti all’1,2%, la collocazione al giovedì, in prima serata, e la linea del programma.

Nel corso della presentazione il direttore dell’Approfondimento della Rai aveva definito la trasmissione «uno tra i programmi più attesi di questa stagione», e Monteleone come un «conduttore sul quale intendiamo puntare».