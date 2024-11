È di 88 morti il bilancio dei raid israeliani di ieri nel nord della Striscia di Gaza, con 66 vittime che si contano solo in un bombardamento di una zona residenziale nei pressi dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia. Lo ha riferito il giornale palestinese Filastin, che cita fonti locali, secondo cui la maggior parte delle vittime sono donne e bambini, mentre si contano decine di feriti e dispersi.

Saliti a 61 i morti del raid israeliano su Palmira

Continua intanto a salire il bilancio del raid attribuito a Israele contro Palmira, nel centro della Siria: secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ong con sede a Londra, i morti sono 68, di cui 42 combattenti siriani filoiraniani e 26 stranieri, per la maggior parte iracheni della milizia Harakat Hezbollah al Nujaba oltre a quattro libanesi di Hezbollah. Almeno 50 i feriti, tra cui sette civili. Il governo di Damasco conferma invece 36 vittime.

Netanyahu incontra un inviato Usa

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu riceverà oggi l'inviato americano Amos Hochstein, che sta lavorando al cessate il fuoco con Hezbollah in Libano. Lo ha annunciato il portavoce del primo ministro, Omer Dostri, all'indomani dell'arrivo di Hochstein in Israele, dove ha già incontrato il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer.