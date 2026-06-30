È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto choc

È stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. È accaduto nella tarda serata di ieri all'interno della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto choc.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, pare cliente abituale del locale, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. «Te ne ho già offerte tre, ora basta». E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo anche la sorella. Poi è scappato.