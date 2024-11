Con lo spoglio ancora in corso il governatore uscente è al 53,5%. D'Amico (centrosinistra e M5s) al 46,5%. Fratelli d'Italia il partito più votato, davanti a Pd e Forza Italia. «Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato»

Quando mancano meno di 100 sezioni ancora da scrutinare, Marco Marsilio è in testa alle elezioni regionali dell'Abruzzo con il 53,5% delle preferenze, contro il 46,5% del suo sfidante, il candidato del centrosinistra e M5S Luciano D'Amico.

Il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, stando ai dati del portale Eligendo, è Fratelli d'Italia (24%), seguito dal Pd col 20%. Terza piazza per Forza Italia che conquista il 13,2%, mentre la Lega è ferma al 7,6%. M5S al 7%, dietro anche ad Abruzzo insieme (7,6%).

«Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri 5 anni per continuare a crescere per completare un'opera di rilancio, ricostruzione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo», sono state le parole di Marsilio festeggiando la vittoria durante la notte nel suo comitato elettorale. «Meloni? - gli hanno chiesto - È andata a dormire tranquilla e felice».