Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street.

L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.

Televisioni e reporter sono schierati davanti all'ingresso del numero 10 di Downing Street da stamani, quando era chiaro che l'annuncio sarebbe arrivato in giornata.

Le dimissioni di sir Keir, dopo quasi due anni da primo ministro, si compiono mentre Burnham è a Westminster per prestare giuramento come neo eletto deputato del collegio di Makerfield, dopo aver vinto a valanga l'elezione suppletiva del 18 giugno.