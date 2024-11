Non è previsto per oggi un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del presidente di Forza Italia, ma dal San Raffaele trapelano notizie incoraggianti

É trascorsa tranquilla la terza notte di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele, dov'è ricoverato da mercoledì scorso. Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e responsabile del Reparto di terapia intensiva del San Raffaele, è arrivato in ospedale questa mattina dopo le otto ma non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Nessun bollettino medico è atteso per la giornata di oggi.

Berlusconi avrebbe comunque fatto registrare miglioramenti che fanno ben sperare. C'è quindi un cauto ottimismo tra i medici e i familiari. Il presidente di Forza Italia ha ricevuto intorno alle dieci la visita del fratello Paolo.

Barelli: «Notte tranquilla per Berlusconi, risponde alle cure»

«Questa mattina ho sentito alcuni familiari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia» questo il commento del capogruppo alla Camera di Forza Italia Paolo Barelli

Tajani: «Berlusconi dice di sentirsi bene»

«Oggi non l'ho sentito ma dice di sentirsi bene questo e questo è già un fatto positivo. É sempre stato un leone, sono tutti ottimisti e confidano nel suo coraggio e nella sua forza, siamo tutti convinti che tornerà presto» ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell'infezione polmonare, chiede già di andare a casa. É quanto apprende l'Ansa da fonti sanitarie.