«Le immagini dei crimini commessi a Bucha e nelle altre aree liberate dall'esercito ucraino lasciano attoniti. La crudeltà dei massacri di civili inermi è spaventosa e insopportabile. Le autorità russe devono cessare subito le ostilità, interrompere le violenze contro i civili, e dovranno rendere conto di quanto accaduto. L'Italia condanna con assoluta fermezza questi orrori, e esprime piena vicinanza e solidarietà all'Ucraina e ai suoi cittadini». Lo dice il presidente del consiglio Mario Draghi.

16.15 - Bucha, Zelensky: «Russia responsabile di un genocidio»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di essere responsabile di un "genocidio" in Ucraina per eliminare «l'intera nazione», dopo il ritrovamento di fosse comuni a Bucha. «Sì, questo è un genocidio. L'eliminazione dell'intera nazione e del popolo ucraino. In Ucraina abbiamo cittadini di più di 100 nazionalità. Si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalità«, ha detto in un'intervista alla tv americana Cbs.