Sui corpi lacerazioni compatibili con un coltello. Interrogato il figlio Nick. La porta di casa non mostrava segni di effrazione
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
epa11008362 Rob Reiner (R) and Michelle Reiner (L) arrive for the Medallion Ceremony honoring the recipients of the 46th Annual Kennedy Center Honors at the Department of State in Washington, DC, USA, 02 December 2023. The 2023 honorees are: actor and comedian Billy Crystal; acclaimed soprano Renee Fleming; British singer-songwriter producer, and member of the Bee Gees, Barry Gibb; rapper, singer, and actress Queen Latifah; and singer Dionne Warwick. EPA/Ron Sachs / POOL
Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportano lacerazioni compatibili con un coltello. Interrogato il figlio 32enne Nick.
Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale ma quando i vigili del fuoco sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione.
Rob Reiner ha diretto, tra gli altri, il cult-movie Harry ti presento Sally. Hanno la sua firma anche altri successi hollywoodiani: La storia fantastica, Stand By Me - Ricordo di un'estate, Misery non deve morire, Codice d'onore. Oltre a dirigere una ventina di film, Reiner è stato anche uno dei fondatori della società di produzione Castle Rock con cui ha realizzato Scappo dalla città, Le ali della libertà, Michael Clayton.