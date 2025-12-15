Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportano lacerazioni compatibili con un coltello. Interrogato il figlio 32enne Nick.

Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale ma quando i vigili del fuoco sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione.

Rob Reiner ha diretto, tra gli altri, il cult-movie Harry ti presento Sally. Hanno la sua firma anche altri successi hollywoodiani: La storia fantastica, Stand By Me - Ricordo di un'estate, Misery non deve morire, Codice d'onore. Oltre a dirigere una ventina di film, Reiner è stato anche uno dei fondatori della società di produzione Castle Rock con cui ha realizzato Scappo dalla città, Le ali della libertà, Michael Clayton.