È successo in una filiale alla periferia della capitale prima dell'apertura degli sportelli. Dipendenti sotto shock ma nessun ferito

Momenti di paura stamattina in una banca nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma. Intorno alle 8 due rapinatori armati di pistola sono entrati nella filiale di via Donato Menichella costringendo i dipendenti ad aprire la cassaforte.

Ma il colpo è fallito grazie all'intervento della polizia, allertata dalla vigilanza, che ha bloccato i due rapinatori. Recuperate anche le due pistole, di cui una è stata trovata all'interno della banca buttata in un cestino del bagno. Non si registrano feriti.