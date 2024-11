Le bomboniere “non vip” del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle messe all'asta

Un pacchetto di biscotti e una bottiglietta d'acqua, una moneta di cioccolata, una calamita per il frigo, e un buono sconto del 20% per acquistare souvenir del Castello di Windsor. E' questo il contenuto delle bomboniere distribuite ai 2.640 invitati "non vip" al matrimonio tra tra il principe Harry e Meghan Markle. Per acquistare all'asta una delle regali "gift bag" sarebbero necessari circa 1.000 euro. Secondo quanto riportato dalla Bbc, sarebbero una decina i fortunati possessori della bomboniera che hanno deciso di metterle in vendita su Ebay descrivendole così: "Non perdete l'occasione di possedere un pezzo di storia reale". Tra i 2.640 invitati del popolo al matrimonio ci sono rappresentanti di organizzazioni benefiche, studenti, abitanti di Windsor, funzionari della Casa Reale e persone comuni.