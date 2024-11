Un biglietto di scuse e 10 euro. È quanto fatto recapitare ad un bar di Bagheria, in Sicilia da parte di uno sconosciuto. Il post, diventato virale, è stato pubblicato sui social del gruppo "Bagheria nel cuore". A trovare il messaggio, il titolare dell’esercizio commerciale: «Buongiorno, mi scusi, l'altra mattina avevo fame e non avevo soldi. Grazie». Il biglietto è stato posizionato fuori dalla porta del bar. Qualcuno aveva rubato delle brioche perché aveva fame ma non appena ha avuto dei soldi ha lasciato un biglietto anonimo con 10 euro dentro, per scusarsi e al contempo ringraziare.

Il foglietto e la banconota sono arrivati il giorno dopo il furto di paste e cornetti e, adesso, il titolare vorrebbe assumere il misterioso mittente: «È una cosa che ci ha colpito molto», ha raccontato. E anche un pasticcere del posto, che ha scoperto la storia tramite i social, vorrebbe offrire lavoro a questa persona sconosciuta: «Noi faremo un cartello che appenderemo fuori e speriamo di riuscire a offrire a questa persona un lavoro - ha dichiarato il proprietario del bar derubato - A una persona con tanta dignità è anche giusto dare un'altra possibilità».