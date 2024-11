I frammenti dei velivoli hanno causato danni a condomini e allo stadio cittadino. Non sono state segnalate vittime

Mosca afferma che 15 bersagli aerei ucraini sono stati abbattuti questa notte sulla città russa di Belgorod. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. Non sono state segnalate vittime, ha specificato il governatore dell'omonima oblast Vyacheslav Gladkov.

«Le nostre difese aeree sono entrate in azione nella città e nel distretto di Belgorod, abbattendo 15 bersagli aerei in avvicinamento. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime», ha scritto Gladkov su Telegram aggiungendo che le finestre di 37 appartamenti di 17 condomini sono state distrutte e un balcone è stato gravemente danneggiato dai frammenti caduti. Danni anche nello stadio di Belgorod.